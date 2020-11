Regno Unito: BoE non tocca i tassi, ma mette mano al QE

Daniela La Cava 5 novembre 2020 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

La Bank of England (BoE) annuncia le sue mosse di politica monetaria, con i tassi fermi e una revisione del QE. Per quanto riguarda i tassi tutti gli esponenti del Monetary Policy Committee (MPC) hanno votato per il mantenimento del principale tasso di riferimento allo 0,10%, dopo i due tagli ai tassi dallo 0,75% decisi all'inizio della pandemia da coronavirus. L'istituto centrale UK ha però deciso di potenziare il piano di QE di 150 miliardi di sterline."Dalla precedente riunione del Comitato, c'è stato un rapido aumento dei tassi di contagi da Covid. Il governo del Regno Unito e le amministrazioni hanno risposto aumentando le restrizioni che si sono riflesse nelle decisioni del Comitato", si legge nel comunicato della BoE.