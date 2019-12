Regno Unito: BoE conferma i tassi allo 0,75%. Come si muoverà nel 2020?

Daniela La Cava 19 dicembre 2019 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dell'ultima ora dalla Bank of England (BoE) che ha mantenuto invariati i tassi di interesse. Il comitato di politica monetaria dell'istituto guidato da Mark Carney ha votato per mantenere i tassi fermi allo 0,75%, in linea con le attese degli analisti. Stesso copione della passata riunione su come è andato il voto, con due membri del board su 9 che si sono espressi a favore di un taglio del costo del denaro.La Bank of England si mostra cauta prima di un 2020 che si prospetta ancora incerto. A una settimana esatta dalle elezioni politiche della scorsa settimana, che hanno visto i Conservatori di Boris Johnson trionfare, "l'istituto mostra una certa cautela - sottolinea James Smith, developed markets economist di Ing -. E nonostante due membri del comitato abbiano votato a favore di un taglio dei tassi, riteniamo che ci vorrebbe un deterioramento più marcato del mercato del lavoro affinché la banca agisca".