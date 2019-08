Regina Elisabetta ha detto di sì a Johnson. 'Parlamento UK sospeso da non più tardi 12 settembre a 14 ottobre'

Laura Naka Antonelli 28 agosto 2019 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

La Regina ha detto di sì alla richiesta del premier britannico Boris Johnson di sospendere il Parlamento UK. Così si legge nel comunicato successivo alla riunione del Privy council:"In questo giorno sua Maestà ha ordinato nel Consiglio che il parlamento venga sospeso (nel comunicato 'prorogued' da 'prorogation') non prima di lunedì 9 settembre e non più tardi di giovedì 12 settembre del 2019 fino a lunedì 14 ottobre 2019".I parlamentari del Regno Unito avranno così solo pochi giorni per discutere della Brexit: la data in cui il divorzio tra il Regno Unito e l'Unione europea si concretizzerà è stata fissata infatti al 31 ottobre e il premier Boris Johnson ha già detto che il divorzio ci sarà, con o senza accordo.