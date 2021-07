Plus 500: entrate per oltre 379 milioni di dollari nel primo semestre 2021

simone borghi 12 luglio 2021 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Seduta tonica per Plus500 a Londra con il titolo che sale di oltre il 2% a 1,39 GBP. La piattaforma tecnologica leader per la negoziazione di CFD a livello internazionale ha rilasciato oggi un aggiornamento relativo al semestre concluso il 30 giugno 2021.Plus500 ha registrato un andamento ulteriormente positivo durante la prima metà del 2021, nonostante un ambiente di mercato relativamente stabile nel Q2 2021 se confrontato con i periodi recenti, e a fronte di una performance record durante il 2020.Il Customer Income, metrica chiave indicativa di crescita fondamentale per Plus500, ha raggiunto nel 1° semestre 2021 il valore di 379,2 milioni di dollari (556,9 milioni nel H1 2020), di cui 157,7 milioni di dollari nel solo Q2 2021 (323,4 milioni nel Q2 2020). Le entrate del gruppo nell’ H1 2021 ammontano a 346,2 milioni di dollari, (564,2 milioni nel H1 2020), compresi 143 milioni nel Q2 2021 (247,6 milioni nel Q2 2020).Il momento positivo della società nel corso della prima metà del 2021 è stato ulteriormente evidenziato da una significativa acquisizione di clienti nel periodo circa 136.980, a cui si è aggiunto un continuo ed elevato livello di attività all'interno della piattaforma, promosso da una base di clienti attivi che è cresciuta significativamente negli ultimi anni.