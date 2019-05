May annuncia dimissioni: 'ho fatto il possibile per realizzare la Brexit, ci ho provato tre volte'

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2019 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Alla fine Theresa May si arrende e annuncia le dimissioni, che saranno effettive a partire dal prossimo 7 giugno. In un discorso che ha accompagnato l'annuncio, la premier ha ricordato quelli che ritiene siano stati tutti gli sforzi che ha compiuto per realizzare la Brexit.Nel momento stesso in cui sono diventata premier, ha detto, "ho fatto il possibile per fare in modo che il Regno Unito fosse un paese che andasse bene non solo per pochi privilegiati, ma per tutti. E che onorasse il risultato del referendum Ue. Nel 2016, noi abbiamo dato al popolo britannico la possibilità di fare una scelta. Contro ogni previsione, il popolo britannico ha votato per lasciare l'Unione europea"."Sono sicura oggi, così come lo ero tre anni fa, che in una democrazia, se si decide di dare al popolo la possibilità di fare una scelta, si deve poi realizzare quanto è stato deciso. Ho fatto il possibile perché ciò avvenisse. Ho negoziato i termini per la nostra uscita e per una nuova relazione con i nostri vicini (europei) al fine di proteggere il mercato del lavoro, la nostra sicurezza e la nostra Unione. Ho fatto tutto il possibile per convincere il Parlamento a sostenere quell'accordo. Purtroppo, non ne sono stata capace"."Ci ho provato tre volte. Credo che fosse giusto perseverare, anche quando le probabilità di un mancato successo apparivano elevate. Ma ora mi è chiaro che è nel migliore interesse del paese che ci sia un nuovo primo ministro a portare avanti quell'impegno".