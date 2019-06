Market mover: l'agenda di giovedì 20 giugno

Daniela La Cava 20 giugno 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Ancora una buona dose di banche centrali per i mercati, con i fari che sono puntati oggi oltremanica. Alle 13:00 l'annuncio sui tassi da parte della Bank of England e si esprimerà anche la Norges Bank che dovrebbe alzare i tassi di 0,25 punti base. Tra i dati macro, in mattinata si guarda alle vendite al dettaglio del Regno Unito.