Lse mette a segno nuova acquisizione da 27 miliardi di dollari

Valeria Panigada 1 agosto 2019 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

LaLondon Stock Exchange, la società che gestisce la Borsa di Londra e controlla quella di Milano, si prepara a una nuova acquisizione. Secondo quanto annunciato oggi, la Lse ha raggiunto un accordo per acquistare Refinitiv per un enterprise value di 27 miliardi di dollari, circa 24,2 miliardi di euro. L'operazione le permetterà di diventare uno dei leader mondiali di dati, informazioni e analisi finanziarie.