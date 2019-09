IG: buona performance del business nel primo trimestre

simone borghi 19 settembre 2019 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

IG Group ha archiviato il primo trimestre (che copre i tre mesi fino al 31 agosto 2019) con risultati che beneficiano della crescita del numero di clienti attivi e dell'incremento dell'attività di trading della clientela, grazie alle favorevoli condizioni di mercato del mese di agosto.Il leader in servizi e prodotti finanziari sia per clienti privati sia per professionisti, quotato al London Stock Exchange e con sede principale a Londra, ha realizzato nel primo trimestre dell'esercizio 2020 un fatturato di 129,1 milioni di sterline, in linea con l'anno precedente. Le misure d’intervento dell'ESMA, impattanti la fornitura di CFD, hanno influenzato soltanto un mese di trading nel primo trimestre dell’esercizio 2019.Commentando i risultati, l’ad June Felix ha dichiarato: “In piena fase di sviluppo della nostra strategia di crescita, il fatturato di questo trimestre è cresciuto del 9% nei nostri mercati principali, rispetto al fatturato medio trimestrale registrato nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2019; allo stesso tempo il fatturato derivante dalle nostre opportunità significative è cresciuto di 7,4 milioni di sterline rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2019".“Questo è un inizio d'anno positivo e vorrei ringraziare tutti per l’impegno profuso per il raggiungimento di questi risultati. Lavoriamo insieme per accelerare la crescita nei prossimi trimestri. So che possiamo contare su ognuno di noi per sfruttare questo inizio positivo e continuare a far crescere i nostri ricavi trimestre su trimestre”.Seduta euforica alla Borsa lodinese per il titolo che balza dell’8,6% a 632,37 sterline.