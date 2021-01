IG Group: +67% ricavi da trading nel 1° semestre fiscale 2021, accordo per acquisto Tastytrade

Titta Ferraro 21 gennaio 2021 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

IG Group ha raggiunto un accordo per l'acquisto del broker online Tastytrade per 1 miliardo di dollari al fine di aumentare la sua presenza negli Stati Uniti. L'accordo prevede il pagamento agli azionisti di Tastytrade di $ 300 milioni in contanti e 61 milioni di azioni IG del valore di $ 700 milioni.IG ha anche presentato i risultati del 1° semestre fiscale 2021, chiuso al 30 novembre 2020. I ricavi netti da trading del semestre che sono aumentati del 67% su base annua a 416,9 milioni di sterline. Gli utili ante imposte sono aumentati del 129% a 231,1 milioni di sterline con IG Group che ha continuato ad attrarre clienti più attivi (+55% a 238.600).