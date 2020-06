Hsbc conferma: tagli a 35.000 posti di lavoro

Alessandra Caparello 17 giugno 2020 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Hsbc taglierà 35mila posti di lavoro. La decisione presa prima dello scoppio del Coronavirus e oggi ripresa, emerge da un memo interno visto da Reuters confermato da una portavoce della banca. "Non potevamo congelare a oltranza i tagli ai posti di lavoro: si è sempre trattato di 'non se, ma quando'" afferma Noel Quinn, l’amministratore delegato in una comunicazione inviata ai dipendenti del gruppo.