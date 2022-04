HSBC: utili I trim -27% a $4,2 miliardi con guerra e business più debole a Hong Kong, perdite sui crediti per $600 milioni

Laura Naka Antonelli 26 aprile 2022 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

HSBC, colosso britannico prima banca europea per valore di mercato, ha concluso il primo trimestre dell'anno con un utile in calo del 27%, scontando il rallentamento del fatturato e della crescita nel mercato di Hong Kong e gli impatti economici scatenati dall'inflazione più alta e dal conflitto tra Russia e Ucraina.La banca UK con sede a Londra, il cui business è focalizzato in particolare sull'Asia, ha assistito nel primo trimestre del 2022 a profitti in calo a $4,2 miliardi, rispetto ai $5,78 miliardi del primo trimestre dell'anno precedente.Il risultato è stato tuttavia migliore dei $3,72 miliardi attesi in media dai 16 analisti interpellati da HSBC.HSBC ha annunciato perdite sui crediti per un importo di 600 milioni di dollari rispetto ai $400 milioni di riserve liberate nel primo trimestre del 2021, grazie al miglioramento dell'outlook di quel periodo.