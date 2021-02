HSBC: titolo +5% a Hong Kong dopo bilancio 2020, tornano dividendi per prima volta da terzo trimestre 2019

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2021 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Tra i titoli focus su HSBC, quotato anche alla borsa di Hong Kong, in rialzo del 5% circa, dopo che il colosso bancario ha reso noto di aver riportato utili al lordo delle tasse, relativi al 2020, in calo del 34% a $8,8 miliardi. Il risultato è stato comunque superiore agli $8,3 miliardi attesi dal consensus.Inoltre, HSBC ha annunciato un dividendo di 15 centesimi per azione, ripristinando le cedole per la prima volta dal terzo trimestre del 2019.I ricavi sono calati del 10% su base annua, a $50,43 miliardi nel corso del 2020.