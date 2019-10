HSBC: piano per licenziare 10.000 dipendenti (fonti)

Laura Naka Antonelli 7 ottobre 2019 - 07:14

MILANO (Finanza.com)

Seguendo un trend che sta interessando diversi colossi bancari, come Deutsche Bank e come, in base ad alcuni rumor, UniCredit, HSBC starebbe pensando di mandare a casa 10.000 suoi dipendenti, nell'ambito del piano di riduzione dei costi lanciato dall'amministratore delegato a interim, Noel Quinn. Le indiscrezioni sono state riportate dal Financial Times. L'annuncio dei licenziamenti potrebbe arrivare in concomitanza con la pubblicazione dei risultati di bilancio del terzo trimestre, da parte di HSBC, alla fine di questo mese. Secondo le indiscrezioni, i tagli colpirebbero soprattutto il personale che percepisce compensi elevati.