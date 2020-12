HSBC: Standard Ethics conferma rating “EE

Daniela La Cava 2 dicembre 2020 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il rating “EE” a HSBC Holdings. Nel report odierno l'agenzia di rating spiega che nel corso degli ultimi anni, la banca si è progressivamente allineata alle indicazioni internazionali in materia di sostenibilità provenienti da Ue, Onu e Ocse, realizzando una ampia e variegata serie di politiche ESG. Tenuto conto delle dimensioni e della globalità della banca, i temi più importanti - su cui peraltro HSBC Holdings è attiva - sono il risk management (a livello ESG) e la mitigazione dei rischi provenienti da illeciti e questioni di carattere fiscale.Si segnalano, aggiunge Standard Ethics, possibili margini di miglioramento nella composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione, specificatamente alla parità di genere, e si auspica l’adozione di richiami formali ai principali documenti internazionali sulla Sostenibilità anche all’interno del più importante strumento di governance della sostenibilità (HSBC Statement of Business Principles and Code of Conduct).