Gran Bretagna: nuova mossa a sorpresa della BoE, tasso di interesse ridotto allo 0,1%

Valeria Panigada 19 marzo 2020 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

LaBank of England (BoE), la banca centrale della Gran Bretagna, ha deciso nella riunione straordinaria di politica monetaria indetta per oggi di ridurre il tasso di interesse di riferimento allo 0,1%. Si ricorda che settimana scorsa l'istituto aveva già tagliato il costo del denaro dallo 0,75% allo 0,25%. La BoE ha anche annunciato che aumenterà gli acquisti di titoli di stato e obbligazioni societarie di 200 miliardi di sterline per aiutare a combattere l'incombente recessione epidemia di coronavirus.