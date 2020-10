Gran Bretagna: governo intende limitare acquisizioni estere in settori strategici, allo studio una legge ad hoc

Valeria Panigada 14 ottobre 2020 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Ilgoverno inglese starebbe preparando una legge che limiterebbe le acquisizioni straniere di imprese che operano in settori strategici per il paese, per impedire a stati ostili di acquisire il controllo su risorse ritenute chiave. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti anonime vicino al dossier. Secondo l'indiscrezione, la legge sulla sicurezza nazionale e sugli investimenti è nelle fasi finali della stesura e potrebbe essere pubblicata a fine mese. L'intervento riguarderà accordi in settori come la difesa e le infrastrutture critiche e non escluderà provvedimenti per proteggere la proprietà intellettuale sensibile.