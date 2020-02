Gran Bretagna: crescita zero del Pil nel IV trimestre

simone borghi 11 febbraio 2020 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Crescita zero del Prodotto interno lordo (Pil) della Gran Bretagna. Secondo la lettura preliminare diffusa oggi, nel quarto trimestre dell’anno il Pil inglese è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti, in peggioramento dal +0,4% del terzo trimestre. Il dato è in linea con il consensus degli analisti. Su base annua, l’economia inglese è salita dell’1,1% (consensus +1,1%).