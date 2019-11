Gran Bretagna: Tesco si impegna a eliminare 1 milione di imballaggi plastica nel 2020

Valeria Panigada 1 novembre 2019 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Tesco, la più grande catena di supermercati in Gran Bretagna, ha annunciato oggi la sua intenzione di eliminare 1 milione di imballaggi di plastica nel corso del 2020. Gli involucri attualmente di plastica saranno eliminati o sostituiti con la carta per alcuni prodotti deperibili, come la frutta, la verdura e i prodotti di panetteria. L'iniziativa rientra nella strategia delle 4R (Remove, Reduce, Reuse, Recycle, ossia rimuovere, ridurre, riusare e riciclare) che il gruppo ha messo a punto. L'anno scorso, Tesco aveva infatti già avviato un programma per eliminare i grossi imballaggi difficilmente riciclabili.La mossa cerca di rispondere alla maggiore sensibilità dei consumatori verso le tematiche ambientali. Non è un caso che il mese scorso, Sainsbury, la seconda catena di supermercati in Gran Bretagna, ha promesso di dimezzare gli imballaggi di plastica entro il 2025, allineandosi al suo principale rivale.