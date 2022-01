Gran Bretagna: Johnson annuncia fine delle restrizioni Covid

Titta Ferraro 19 gennaio 2022 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

La Gran Bretagna allenta nuovamente le restrizioni Covid e ai lavoratori non verrà più chiesto di lavorare da casa. Lo ha detto oggi il primo ministro Boris Johnson. Verranno eliminate anche le regole che obbligano le persone a indossare mascherine nei negozi e sui mezzi pubblici, così come i pass Covid obbligatori per le aziende, ha affermato Johnson parlando alla Camera dei Comuni. Le restrizioni, introdotte a dicembre per contrastare la variante Omicron, saranno eliminate dal prossimo 27 gennaio. Resta un obbligo di legge per chi è risultato positivo al Covid di autoisolarsi."Lunedì abbiamo ridotto il periodo di isolamento a cinque giorni interi con due test negativi, e presto arriverà il momento in cui potremo rimuovere del tutto l'obbligo legale di autoisolarsi, così come non imponiamo obblighi legali alle persone di isolarsi se hanno l'influenza", sono state le parole di Johnson, che ha aggiunto: "Man mano che il Covid diventa endemico, dovremo sostituire i requisiti legali con consigli e guide, esortando le persone con il virus a essere attente e rispettose degli altri".