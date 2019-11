Gran Bretagna: BoE conferma tassi allo 0,75%, ma board diviso

Daniela La Cava 7 novembre 2019 - 15:11

La Bank of England (BoE) ha mantenuto invariati i tassi di interesse. Il comitato di politica monetaria dell'istituto guidato da Mark Carney ha votato per mantenere i tassi stabili allo 0,75%, in linea con quanto previsto dagli analisti. Una decisione che non è stata tuttavia presa all'unanimità: 2 membri del board su 9 hanno espresso un voto a favore di un taglio del costo del denaro."A prima vista, l'ultima decisione di politica monetaria della Bank of England è dovish del previsto", commenta James Smith, economista di Ing, ricordando che due membri del board hanno votato a favore di un taglio immediato dei tassi di 25 punti base.