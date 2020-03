Gran Bretagna: BoE cancella stress test sulle banche per quest'anno

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

LaBank og England (BoE) ha annunciato oggi che non eseguirà lo stress test del 2020 per le otto principali banche del paese. La BoE ha spiegato che la misura ha lo scopo di aiutare gli istituti a concentrarsi sul soddisfacimento delle esigenze delle famiglie e delle imprese del Regno Unito attraverso la fornitura continua di credito. "Queste misure offriranno maggiore flessibilità alle banche così da aiutare a mantenere la sicurezza e la solidità e ad offrire le funzioni essenziali all'economia", si legge nella nota odierna. Quest'ultimo provvedimento rientra nel pacchetto di misure adottate dalla BoE in risposta all'epidemia di Covid-19. Ieri la banca centrale inglese ha tagliato il tasso di interesse di riferimento allo 0,1% dopo che solo settimana scorsa lo aveva ridotto dallo 0,75% allo 0,25%. Sempre ieri, la BoE ha anche annunciato che aumenterà gli acquisti di titoli di stato e obbligazioni societarie di 200 miliardi di sterline.