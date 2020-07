Glaxo investe sulla tedesca CureVac per accelerare ricerca vaccini contro pandemie future

Valeria Panigada 20 luglio 2020 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

GlaxoSmithKline investe sul produttore tedesco di vaccini CureVac, nel tentativo di aumentare le proprie capacità di combattere le pandemie future. Secondo i termini dell'accordo, il colosso farmaceutico acquisterà una partecipazione di circa il 10% in CureVac, per 130 milioni di sterline. Le due società lavoreranno insieme per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un massimo di cinque vaccini destinati ai patogeni delle malattie infettive. Nel processo verrà sfruttata la tecnologia mRNA di CureVac, una piattaforma all'avanguardia per lo sviluppo di nuovi vaccini e medicinali, che espande potenzialmente la gamma di malattie che possono essere prevenute o curate. Nell'accordo di collaborazione però sono stati esclusi gli attuali programmi di ricerca anti-Covid e i vaccini antirabbici di CureVac.