G7 e Brexit, Boris Johnson: naturale che con no-deal non pagheremo a Ue conto da 39 mld sterline

Laura Naka Antonelli 26 agosto 2019 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Si fanno sempre più tesi i rapporti tra l'Unione europea e il Regno Unito di Boris Johnson.Una fonte citata dal Guardian ha riportato l'avvertimento di Bruxelles dopo le dichiarazioni del premier britannico che, in occasione del G7 di Biarritz, in Francia, ha fatto capire che, in assenza di un accordo sulla Brexit, sarà naturale per Londra non pagare il conto da 39 miliardi di sterline dovuto all'Unione europea."Se usciremo senza un accordo, sarà una realtà di fatto che i 39 miliardi di sterline non saranno più dovuti", ha detto l'ex sindaco di Londra, precisando che questa "non è una minaccia", ma una semplice realtà di fatto.La fonte Ue ha risposto affermando che, se il Regno Unito non onorerà quanto stabilito dall'accordo di divorzio siglato dall'ex premier Theresa May, Bruxelles bloccherà qualsiasi tentativo di accordo commerciale tra il paese e l'Unione europea."Il messaggio sarà 'Onora i tuoi debiti, o non inizieremo neanche a parlare di un accordo commerciale", ha precisato la fonte, che rifletterebbe le opinioni di gran parte dei funzionari europei. E, sempre stando a quanto riporta il Guardian Jean-Claude Piris, ex responsabile della divisione di Uffici legali dell'Ue, ha scritto su Twitter la stessa cosa, ovvero che "se il Regno Unito si rifiuterà di pagare i suoi debiti all'Ue, allora l'Ue non accetterà di negoziare un accordo commerciale con gli Uk".La sterlina accentua le perdite, cedendo mezzo punto percentuale circa nei confronti del dollaro, a $1,2221.