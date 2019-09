Fallimento Thomas Cook: per azionista ci sarà vendita totale o spezzatino

Alessandra Caparello 23 settembre 2019 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Il tour operator inglese Thomas Cook sarà venduto per intero o in parti dopo il fallimento. Così Reuters riporta le parole del secondo azionista più grande dell'azienda dopo non esser riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e gli azionisti chiave per trovare i fondi necessari alla sua sopravvivenza e così dopo 178 anni di esistenza ha dovuto dichiarare bancarotta.Neset Kockar, che detiene una partecipazione dell'8% nella società di viaggi con sede nel Regno Unito, ha detto che Thomas Cook deve "poche centinaia di milioni di sterline" a imprese turche che non saranno pagate dopo la vendita.