Elezioni UK, Boris Johnson: Brexit 'incontestabile', entro 31 gennaio 'senza se, senza ma, senza forse'

Laura Naka Antonelli 13 dicembre 2019 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Così Boris Johnson ha commentato, in un discorso proferito stamattina, il trionfo dei Tories alle elezioni generali del Regno Unito. Trionfo che ha portato il partito a incassare la maggioranza assoluta, e la maggioranza più alta dai tempi dell'ex premier Margaret Thatcher.A questo punto, ha sottolineato il premier, i Tories ce l'hanno fatta. La Brexit può dunque finalmente essere realizzata, visto che si tratta di una decisione "indiscutibile, incontestabile", del popolo britannico.Rivolgendosi a chi ha deciso, per la prima volta, di dare il proprio sostegno ai Tories, o comunque di aderire al partito, Johnson ha detto di essere onorato e che "Io, noi, non daremo mai per scontato il vostro appoggio".Tornando sulla Brexit, il divorzio verrà finalmente sancito entro il prossimo 31 gennaio, ha detto l'ex sindaco di Londra, "senza se, senza ma, senza forse".