Debolezza in Europa, partenza in calo: oggi test Pil tedesco ed Usa

Daniela La Cava 30 luglio 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei iniziano la seduta odierna in calo in una giornata densa di appuntamenti. Dopo un avvio misto, gli indici europei si muovono ora tutti in calo: il Dax cede lo 0,86%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,4% e lo 0,14 per cento. Dopo la due giorni di meeting, la Fed ha mantenuto invariati i tassi sui Fed funds nel range compreso tra lo zero e lo 0,25% (come da attese) ed ha garantito che utilizzerà tutto il suo ampio ventaglio di strumenti agendo in modo adeguato per sostenere l'economia Usa. Il Fomc ha poi precisato che il trend dell'economia a stelle e strisce dipenderà in modo significativo dagli sviluppi del coronavirus. Intanto proprio oggi, nel pomeriggio, c'è l'importante test del Pil annualizzato Usa relativo al secondo trimestre 2020. Attesa anche per i conti di alcune big tech Usa del calibro di Amazon e Apple che annunciano i risultati trimestrali dopo la chiusura di Wall Street.