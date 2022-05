DeA Capital Alternative Funds acquisisce le spagnole Pizzerie Carlos

Alessandra Caparello 10 maggio 2022 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A ha acquisito tramite il suo fondo d'investimento Taste of Italy 2 una partecipazione significativa nel capitale della catena di ristoranti spagnola Pizzerie Carlos.Presente sul mercato spagnolo dal 2009, con 73 negozi, 39 dei quali in franchising Pizzerie Carlos ha vissuto una crescita stabile nel corso degli anni, anche durante la pandemia, grazie all’ottimo posizionamento nel mercato della consegna. Nel 2021, l'azienda, con un team di oltre 1.800 professionisti, ha fatturato 40 milioni di euro, con un aumento del 26,5% rispetto all'anno precedente. “Siamo entusiasti di supportare il team guidato da Francesc Ros e Xavier Crespo nello sviluppo del loro progetto di espansione nella penisola iberica. Pizzerie Carlos ha dimostrato una notevole capacità di crescita, anche in tempi difficili come Covid-19, per il settore Horeca e siamo convinti della sua capacità di continuare a sviluppare, sulla base dell'attenzione alla qualità dei suoi prodotti e del suo eccellente servizio clienti, sia il servizio in-store che quello della consegna a domicilio" così il Managing Director di DeA Capital Alternative Funds, Leopoldo Reaño.