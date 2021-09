Dazn vuole sfondare anche in UK, trattative avanzate per acquisto BT Sport (FT)

Titta Ferraro 21 settembre 2021 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

DAZN è in trattative avanzate per l'acquisto delle attività sportive di BT. Lo riporta oggi il Financial Times, rimarcando come un accordo potrebbe essere raggiunto entro poche settimane. Il prezzo per rilevare BT Sport potrebbe aggirarsi intorno alle centinaia di milioni di sterline. Le azioni BT salgono del 3,5 per cento circa a Londra.Il quotidiano finanziario britannico rimarca come l'operazione permetterebbe a BT di uscire dal business sportivo, mentre Dazn metterebbe le mani sull'ambita Premier League, così come su altri sport di punta nel Regno Unito come rugby e cricket.Settimana scorsa Kevin Mayer, presidente di DAZN, aveva fatto trasparire un certo interesse ad acquisire BT Sport, descritta come un “grande affare” .