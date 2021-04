Darktrace debutta alla Borsa di Londra e segna il 40%

Alessandra Caparello 30 aprile 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

In salita del 40% il titolo Darktrace al suo debutto alla Borsa di Londra dopo che l'offerta pubblica iniziale ha raccolto 165 milioni di sterline. La società di cyber-sicurezza con sede a Cambridge, ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale a 250p per azione, dandole un valore di apertura di 1,7 miliardi di sterline, qualificandosi come la più grande nuova quotazione tecnologica dopo il flop di Deliveroo un mese fa. AAnche se la valutazione iniziale era di circa 1 miliardo di sterline al di sotto dell'obiettivo originale di Darktrace, le sue azioni hanno iniziato a scambiare fino a 350p nei primi momenti di avvio delle negoziazioni, secondo i dati Bloomberg, mettendosi sulla buona strada per una capitalizzazione di mercato di circa £ 2,4 miliardi. “La nostra azienda è profondamente radicata nella tradizione di ricerca scientifica e matematica del Regno Unito, quindi siamo particolarmente orgogliosi di essere quotati alla Borsa di Londra", ha detto Poppy Gustafsson, amministratore delegato di Darktrace. "Questa pietra miliare segna un giorno emozionante per Darktrace"