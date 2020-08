Crollo utili per Hsbc, colosso UK stima balzo crediti inesigibili

Titta Ferraro 3 agosto 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Forte calo dell'utile per il colosso britannico Hsbc. La banca ha riportato nel primo semestre un utile pre-tasse di 4,32 mld di dollari, in calo del 65% e ben sotto il 5,67 mld del consensus degli analisti.La crsi Covid ha colpito pesantemente Hsbc con l'utile netto sceso addirittura del 96% nel secondo trimestre a soli a 192 milioni di dollari. La banca teme un'impennata dei crediti inesigibili. I bad loans sono stimati per il 2020 tra gli 8 e 13 miliardi di dollari riflettendo perdite effettive peggiori del previsto nel secondo trimestre e le aspettative di un calo più marcato nel economia. La precedente forchetta era 7-11 mld."I primi sei mesi del 2020 figurano, a memoria d'uomo, tra i più difficili di sempre", è stato il commento del ceo Noel Quinn.