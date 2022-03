Criptovalute: Gran Bretagna verso la regolamentazione

Alessandra Caparello 28 marzo 2022 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

LaGran Bretagna rivelerà i suoi piani di regolamentazione delle criptovalute nelle prossime settimane. Il ministro delle finanze britannico Rishi Sunak dovrebbe annunciare un nuovo regime normativo per le criptovalute nelle prossime settimane. L'annuncio si concentrerà in particolare su stablecoin, asset digitali che derivano il loro valore da valute esistenti come il dollaro americano.