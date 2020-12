Covid: Regno Unito approva l'uso del vaccino di Pfizer-BioNTech

Alessandra Caparello 2 dicembre 2020 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Via libera del Regno Unito all’uso del vaccino anti Covid targato Pfizer e BioNTech, diventando così il primo paese al mondo ad avviare la campagna di vaccinazione."Questo vaccino sarà disponibile a livello nazionale dalla prossima settimana", ha detto il governo britannico in un comunicato che distribuirà 40 milioni di dosi. "E’ un'ottima notizia", ha detto il ministro della Salute britannico Matt Hancock. In una dichiarazione, Pfizer osserva che questa prima autorizzazione è un "risultato" nella lotta contro la pandemia.