Covid: Gran Bretagna studia nuove restrizioni, possibile chiusura di bar e ristoranti (The Times)

Valeria Panigada 28 settembre 2020 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Possibile secondo lockdown in Gran Bretagna? Secondo alcune indiscrezioni raccolte da The Times, il governo inglese starebbe preparando nuove restrizioni per limitare i contagi da Covid-19 ed evitare una seconda ondata di coronavirus, tra cui la chiusura totale di bar, ristoranti e pub nell'area nord del paese e anche a Londra per un periodo iniziale di due settimane. Settimana scorsa il primo ministro Boris Johnson aveva imposto già alcune restrizioni, introducendo un orario ridotto per bar e ristoranti e invitando gli inglesi a lavorare da casa.