Coronavirus, dagli scienziati UK 'scoperta significativa' per ridurre tempi vaccino

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2020 - 12:04

Robin Shattock, responsabile del team di infezioni alle mucose e di immunologia dell'Imperial College London, ha annunciato che il suo team di ricerca ha fatto "una scoperta significativa" per ridurre i tempi necessari a rendere disponibile un vaccino contro il coronavirus.La scoperta consiste nell'aver ridotto lo sviluppo del vaccino da un tempo "di due-tre anni" ad "appena 14 giorni". La notizia è stata riportata da Sky News.Shattock ha precisato che il team potrebbe iniziare a testare il vaccino sugli animali già a partire dalla prossima settimana, mentre i test sull'uomo potrebbero partire durante l'estate, se la disponibilità dei finanziamenti sarà assicurata.Così lo scienziato britannico a Sky News: "Gli approcci convenzionali richiedono di norma almeno due-tre anni prima che si arrivi alla fase clinica. Noi siamo riusciti a generare un candidato in laboratorio in 14 giorni".