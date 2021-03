Cazoo si fonde con Ajax I e sbarca sul NYSE. Closing previsto nel terzo trimestre del 2021

Alessandra Caparello 29 marzo 2021 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Cazoo, principale rivenditore online di auto nel Regno Unito, annuncia la quotazione al NYSE grazie ad una fusione commerciale da 7,0 miliardi di dollari con AJAX.Cazoo è una delle aziende digitali in più rapida crescita in Europa, con una crescita di oltre il 300% su base annua, con fatturato previsto per il 2021 vicino ad 1 miliardo di dollari. Fondata del 2018 da Alex Chesterman, ha annunciato una fusione da 7 miliardi di dollari con la Spac americana quotata fondata da Dan Och Ajax I, arrivando così alla quotazione sul Nyse di New York. Alla chiusura dell'operazione, gli attuali azionisti di Cazoo deterranno circa il 79% della società combinata. I Cda di Cazoo e AJAX hanno approvato all'unanimità la transazione, che dovrà ricevere il via libera degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. Secondo le previsioni, il closing sarà nel terzo trimestre del 2021.