Cazoo quintuplica i ricavi e +373% i veicoli venduti dalla concessionaria online di auto usate

Titta Ferraro 18 maggio 2021 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

L'azienda di auto usate Cazoo ha riportato ricavi aumentati di quasi cinque volte nel primo trimestre 2021 toccando quota 113,9 milioni di sterline dai 19,6 milioni di sterline dello scorso anno. Nel corso del trimestre il venditore online di auto ha venduto 9.762 veicoli, il 373% in più rispetto a un anno fa.Cazoo offre acquisti e consegne online di veicoli usati nel Regno Unito e in Europa e con la domanda online accelerata notevolmente durante la pandemia. La società britannica, fondata dall'imprenditore Alex Chesterman nel 2018, si fonderà con Ajax I, una SPAC guidata dall'investitore miliardario Dan Och. L'accordo prevede la quotazione di Cazoo a New York e valuta la società 7 miliardi di dollari compreso il debito, più del doppio della valutazione di $ 2,6 miliardi nel suo round di finanziamento privato lo scorso ottobre.