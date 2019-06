Caduta della sterlina con Boris Johnson nuovo primo ministro Uk

simone borghi 7 giugno 2019 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

La sterlina potrebbe scivolare al minimo di due anni se un forte euroscettico prende il sopravvento come primo ministro del Regno Unito, secondo un sondaggio di alcuni analisti condotto da Bloomberg.La sterlina potrebbe arretrare di oltre il 2% a 1,24 dollari nel caso in cui un Brexiteer come Boris Johnson diventasse primo ministro al posto di Theresa May che oggi formalmente si dimetterà, secondo il sondaggio. Tuttavia, la moneta britannica eviterà un calo maggiore convinta che il Parlamento del Regno Unito vanificherà ogni sforzo per lasciare l'Unione europea senza un accordo.Mentre l'indagine vede un Brexiteer accanito prendere il sopravvento come lo scenario più probabile (con una probabilità del 70%), gli analisti si aspettano che i legislatori forniscano una barriera contro un possibile no-deal.