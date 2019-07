Burberry vola del 6% a Londra su vendite trimestrali otre le attese

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 09:24

Pioggia di acquisti su Burberry sulla Borsa di Londra dopo i dati sulle vendite triemstrali oltre le attese. Il big britannico del lusso ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2020 con i ricavi a perimetro costante che sono aumentati del 4% grazie soprattutto alla buona performance della nuova collezione. Il dato è superiore al consensus Bloomberg che pronosticava un rialzo del 2 per cento. "Siamo in linea con i nostri piani e confermiamo le nostre previsioni per l'anno fiscale 2020", afferma Marco Gobbetti, ceo di Burberry. Il titolo avanza di oltre il 6% in avvio di scambi.