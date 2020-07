Burberry messa in ginocchio dal Covid, titolo giù a Londra. Moncler tenta di reagire a Piazza Affari

Valeria Panigada 15 luglio 2020 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

L'effetto Covid pesa su Burberry, che nel primo trimestre dell'esercizio fiscale ha registrato un tracollo delle vendite e ha anticipato che anche il secondo trimestre sarà duramente colpito dalla pandemia. Nei tre mesi chiusi lo scorso 27 giugno, le vendite comparabili (ossia considerando i negozi aperti da almeno un anno) sono scese del 45% rispetto all'anno prima. Per il secondo trimestre il colosso inglese del lusso ha anticipato vendite in calo tra il 15 e il 20 per cento, mentre nei primi sei mesi dell'esercizio fiscale 2021 la previsione è di una flessione del 40-50 per cento, anche a causa del magro flusso turistico.Immediata la reazione del titolo in Borsa. Burberry segna sulla Borsa di Londra un -4,5%, in una seduta intonata al rialzo per tutti i listini europei. La sua performance ha intimorito anche Moncler che in avvio a Piazza Affari è scivolata sul fondo del listino principale con un ribasso di circa mezzo punto percentuale per poi reagire e segnare un rialzo dello 0,38%.