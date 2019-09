Brexit: si dimette Jo Johnson, fratello del premier. "Combattuto tra lealtà familiare e interesse nazionale"

Alessandra Caparello 5 settembre 2019 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Combattuto tra lealtà familiare e interesse nazionale e così Jo Johnson, fratello del premier inglese Boris, ha rassegnato oggi le sue dimissioni da parlamentare e da sottosegretario allo Sviluppo economico. "È stato un onore rappresentare la circoscrizione di Orpington per 9 anni e servire come ministro sotto tre premier. Ma nelle ultime settimane sono stato diviso tra la lealtà alla famiglia e l'interesse nazionale: è una tensione irrisolvibile e il tempo per gli altri di assumere i miei ruoli di deputato e vice ministro" così ha scritto Johnson su Twitter annunciando l’addio al governo.A spingere verso questa decisione le ultime vicende riguardanti la Brexit e le divergenze con il premier Boris. Mentre il primo si è dichiarato a favore di un secondo referendum, il secondo vuole lasciare l'Unione europea con o senza un accordo il più presto possibile.