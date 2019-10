Brexit: raggiunto nuovo accordo, Juncker: 'quando c'è volontà c'è accordo'

Laura Naka Antonelli 17 ottobre 2019 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

A confermarlo è lo stesso presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. Che su Twitter scrive: "Quando c'è la volontà, c'è accordo. E noi ne abbiamo uno!".Il Regno Unito e la Commissione europea hanno finalmente raggiunto un accordo sulla Brexit. Si tratta di un nuovo accordo, ovvero di un nuovo Withdrawal Agreement, che stabilisce i termini del divorzio UK dal blocco europeo e che sarà presentato ai leader europei nel corso del summit del Consiglio Ue in calendario oggi e domani.L'accordo dovrà ricevere in ogni caso l'approvazione del Parlamento britannico nel fine settimana.Ad annunciare via Twitter l'accordo è stato anche il premier britannico Boris Johnson:"Abbiamo raggiunto un grande nuovo accordo che ci restituisce il controllo - ora il Parlamento dovrebbe realizzare la #Brexit nella giornata di sabato, per consentirci di andare avanti con altre priorità, come il costo della vita, il Sistema Sanitario Nazionale, la violenza dei crimini e l'ambiente".