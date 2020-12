Brexit: oggi incontro Johnson-Von der Leyen, ultima possibilità per trovare un accordo

Valeria Panigada 9 dicembre 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Oggi il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si incontreranno a Bruxelles per cercare di sbloccare i negoziati post-Brexit e trovare un accordo sulle modalità di divorzio. Un incontro che sembra essere l'ultima possibilità per trovare una intesa ed evitare il no-deal, in vista dell'uscita di Londra dall'Unione europea tra tre settimane e dopo mesi di colloqui senza progressi. Londra e Bruxelles hanno però mostrato posizioni ancora distanti e molto ferme sulle loro possibili concessioni alla vigilia dell'incontro. Il negoziatore europeo Michel Barnier ha avvertito che non concluderà un accordo post-Brexit al prezzo di concessioni che indebolirebbero il mercato unico, mentre il premier Johnson ha ribadito che "il Regno Unito ha lasciato l'Ue per esercitare il controllo democratico. Siamo ancora molto lontani da questo".