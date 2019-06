Brexit, fonte Ue: 'E' una cosa che odiamo fare, ma pronti a concedere ulteriore estensione Art. 50'

Laura Naka Antonelli 7 giugno 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Brexit, la storia infinita si fa sempre più infinita.Secondo quanto riporta il UK Times, la Germania e altri paesi dell'Unione europea sarebbero d'accordo a sostenere l'opzione di rinviare ulteriormente la realizzazione della Brexit (già spostata al 31 ottobre di quest'anno), a prescindere da chi prenderà il posto di Theresa May nella carica di premier britannico.Il Times ha citato una "fonte senior europea", secondo cui la maggior parte dei governi europei ritiene che il prossimo leader dei Tory sarà costretto a utilizzare il tempo concesso per la Brexit per indire un secondo referendum, al fine di risolvere l'impasse che si è creata a Westminster (che ha già bocciato per tre volte la proposta sulla Brexit presentata da May)."E' una cosa che odiamo fare- ha ammesso la fonte - ma accorderemo al Regno Unito un'altra estensione (dell'Articolo 50). Alla fine nessuno vuole essere visto come colui che ha staccato la spina".