Brexit: c'è l'ok dei laburisti di Corbyn, si torna al voto il 12 dicembre? Oggi nuova mozione Johnson a Westminster

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2019 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

I laburisti di Jeremy Corbyn hanno detto sì alle elezioni generali, nel Regno Unito, prima di Natale. "Ho sempre detto che saremmo stati pronti per il voto, e che il nostro sostegno sarebbe stato condizionato al venir meno della minaccia di un no-deal Brexit", ha detto Corbyn."Abbiamo avuto una risposta dall'Ue sull'estensione dell'Articolo 50 fino al 31 gennaio - ha continuato il leader dei Labour - Ciò significa che, per i prossimi tre mesi, la nostra condizione di escludere il no-neal è stata soddisfatta. Ora lanceremo la campagna più ambiziosa e più radicale per un vero cambiamento del nostro paese che sia stata mai vista".A questo punto, attesa per l'esito del voto di Westminster sulla mozione del premier Boris Johnson, che chiederà di indire le elezioni anticipate il prossimo 12 dicembre.Se la Camera dei Comuni dirà sì, si tratterà delle prime elezioni generali UK tenute in inverno, dal 1974, e delle prime tenute a dicembre, dal 1923.Positiva la reazione della sterlina che, passate le 15 ora italiana, sale nei confronti del dollaro dello 0,16% circa, a $1,2879. La valuta avanza anche nei confronti dell'euro, con il cambio EUR-USD in calo dello 0,12%, a GBP 0,8614.