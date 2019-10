Brexit, accordo UK-Ue fatto: sterlina balza sopra $1,29, balzo anche per l'euro oltre $1,11

Laura Naka Antonelli 17 ottobre 2019 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Boom della sterlina dopo la notizia dell'accordo raggiunto tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit. La valuta balza oltre la soglia di $1,29 per la prima volta da maggio, salendo così al record in cinque mesi, arrivando fino a $1,2988 e proiettandosi dunque verso quota $1,30.Anche l'euro sale contro il dollaro, accogliendo positivamente la notizia, con un balzo dello 0,5% a $1,1114.E l'azionario europeo, subito dopo la notizia, ha messo a segno un balzo dello 0,75%.L'annuncio sull'accordo è arrivato via Twitter sia dal premier britannico Boris Johnson che dal numero uno della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.