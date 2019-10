Brexit: Ue concede estensione a Regno Unito di tre mesi, fino a 31 gennaio 2020

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2019 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

La decisione di Bruxelles sulla Brexit è finalmente arrivata. L'Unione europea ha deciso di concedere al Regno Unito altri tre mesi per uscire dal blocco, fino al 31 gennaio del 2020. L'annuncio è arrivato dopo un meeting tra i 27 ambasciatori degli altrettanti paesi dell'Ue, che hanno firmato a favore della terza estensione dell'Articolo 50.Il sito Cnbc parla della bozza di un documento preparato in vista del meeting, con data 27 ottobre, in cui si legge che l'Ue concederà la terza proroga agli UK, "che termina il 31 gennaio del 2020". Allo stesso tempo, l'Unione europea esclude ogni ulteriore estensione futura e anche ogni ulteriore trattativa sul divorzio del paese."Il Consiglio europeo (presieduto da Donald Tusk, che ha annunciato la notizia via Twitter) - si legge nel documento - si aspetta che il Regno Unito proceda in parallelo alla ratifica (del Withdrawal Agreement), in modo che possa diventare effettivo il prima possibile".