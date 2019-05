Brexit: Theresa May annuncia dimissioni 7 giugno, sarà Boris Johnson a sostituirla?

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2019 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Alla fine, così come era stato anticipato dal Times UK, l'annuncio è arrivato nella giornata di oggi. Theresa May ha annunciato che si dimetterà dalla carica di primo ministro del Regno Unito il prossimo 7 giugno, dopo che in ben tre occasioni Westminster ha bocciato il piano sulla Brexit che aveva concordato alla fine dello scorso anno con l'Unione europea. In una situazione in cui quell'accordo di ritiro, noto come Withdrawal Agreement, non è stato ancora approvato dal Parlamento, aumentano i timori di una uscita disordinata del Regno Unito dal blocco europeo, ovvero di un no-deal Brexit.Intanto, Boris Johnson, ex sindaco di Londra ed ex ministro degli Esteri, viene dato come favorito a prendere il posto di Theresa May.