Brexit: Parlamento Ue respinge la proposta di Boris Johnson

Daniela La Cava 3 ottobre 2019 - 16:17

MILANO (Finanza.com)

Il Parlamento europeo ha bocciato la proposta presentata ieri dal premier britannico, Boris Johnson, sul tema Brexit. "La proposta last minute del Governo britannico, nella forma attuale, non rappresenta una base per un accordo al quale il Parlamento europeo può dare un consenso". È quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che la proposta "non affronta le questioni reali che devono essere risolte". Il Parlamento europeo "resta aperto a soluzioni gestibili, legalmente operative e serie: le proposte britanniche si allontanano in maniera significativa dagli impegni e dagli obiettivi comuni".Intanto in questo momento il cambio sterlina/dollaro viaggia in rialzo a quota 1,2407 (+0,87%).