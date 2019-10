Brexit, Moscovici: 'Aspettatevi un accordo o una proroga della data di divorzio'

Laura Naka Antonelli 22 ottobre 2019 - 07:10

Il Commissario agli Affari economici Ue, Pierre Moscovici, ha commentato gli ultimi sviluppi sulla Brexit, affermando: "Aspettatevi o un accordo sulla Brexit o un'estensione (dell'Articolo 50)", ovvero un ulteriore rinvio della data di divorzio del Regno Unito dal blocco europeo, oltre la scadenza fissata al 31 ottobre.Ieri, lo speaker della Camera John Bercow ha optato per il no alla votazione, in giornata, del Withdrawal Agreement, concordato tra il premier Boris Johnson e l'Ue.Johnson tuttavia non demorde, e va avanti con il piano di presentare l'intesa al Parlamento UK. Anche perchè, ha detto, il Parlamento europeo gli ha riferito che l'accordo deve essere ratificato da entrambi i rami del Parlamento UK prima della scadenza del prossimo 31 ottobre.