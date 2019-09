Brexit, Juncker: con no-deal un disastro, se non ci sarà accordo la colpa sarà solo del Regno Unito'

Laura Naka Antonelli 27 settembre 2019 - 07:08

MILANO (Finanza.com)

Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, ha affermato che, se il Regno Unito lasciasse il blocco europeo senza un accordo, nella data della Brexit fissata il prossimo 31 ottobre, (dunque, in caso di no-deal Brexit), "sarebbe un disastro"."Io e il nostro responsabile delle trattative (Brexit) Michel Barnier stiamo facendo il possibile per arrivare a un accordo - ha detto - Ma se alla fine non ci riusciremo, la responsabilità sarà esclusivamente del Regno Unito"."Vogliamo e abbiamo bisogno di un accordo di libero commercio - ha continuato, nel corso di un'intervista rilasciata a un quotidiano tedesco e riportata da Reuters - Ma questo non succederà così, come qualcuno in Gran Bretagna immagina. Nel corso del mio mandato alcuni accordi commerciali hanno impiegato anni a essere raggiunti".